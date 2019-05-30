У Зеленского появились нотки Коломойского

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал скандалить на встрече с шахтерами с журналисткой одного из телеканалов. Ругань была совершенно неуместной.

Перепалка началась после того, как журналистка сказала Зеленскому, что матери погибших горняков прождали его весь день. Он моментально вспылил и предложил купить квартиры семьям погибших. Журналистка пыталась сгладить ситуацию и неумело парировала опытному шоумену, но тот сел на коронный конек квнщиков — импровизацию.

Сама сцена была похожа на ситуацию, в которой некогда оскандалился олигарх Игорь Коломойский. Миллиардеру не понравилось, что ему задает вопросы журналист одной из радиостанций и он принялся хамить, намекая на «наезды» в свой адрес.

Та ругань олигарха с журналистом наделала много шуму на Украине и стала поводом для забавного скетча, в котором Зеленский талантливо и очень похоже сыграл роль Коломойского. Он мастерски подловил изюминки интонации олигарха.

Нотки тона той самой роли Коломойского просочились у Зеленского в скандале настоящем. Зачем молодой политик устроил его - непонятно. Он прибыл на встречу с шахтерами шахты «Лесная» в Львовской области. Накануне там погибли двое горняков.