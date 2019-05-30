Депутат Вилнис Кирсис: избрание Турлайса на пост мэра Риги – плевок в лицо рижан

Совсем скоро Рижская дума изберет нового мэра Риги. Больше всего шансов стать градоначальником у Дайниса Турлайса от партии «Честь служить Риге». Сейчас в Рижской думе проходит сессия вопросов – ответов, которая закончится поздно вечером.

По мнению, г-на Турлайса, главное в работе мэра – предотвратить дальнейшие нарушения. В работе думы настала стагнация и он готов работать тесно с оппозиционными депутатами. Решение вопросов, касающихся Риге в тесном кругу – не самая лучшая практика.

Г-н Турлайс заверил, что не будет обращаться в суд против фиктивных работников муниципальных предприятий и требовать вернуть деньги, которые они получали.

Первым и главным вопросом потенциальный мэр считает вопрос в сфере сообщений. Потом займется вопросами ЖКХ.

На вопрос о том, будет ли Рижская дума и дальше «покупать» СМИ, г-н Турлайс не ответил ничего конкретного – замял вопрос.

Как оказалось, не все депутаты поддерживают кандидатуру Дайниса Турлайса. Депутат от партии «Единство» Вилнис Кирсис считает, что «избрание на пост мэра Турлайса – плевок в лицо рижан», так как он отвечал за борьбу с коррупцией в Рижской думе. Г-н Турлайс не мог ничего конкретного ответить как только: « Мой комитет – не правоохранительный орган». Действительно, куда «уходили» деньги из Рижской думы, когда потенциальный мэр работал в комитете борьбы с коррупцией? Ответа нет.

Пока идут выборы нового мэра, то исполняющий обязанности главы города Олег Буров подал в отставку. Понятно, что «ио» не стать мэром Риги.

Рига в ожидании нового мэра.