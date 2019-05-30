Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина

Президент Австрии назначил председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет.

Шестидесятидевятилетняя Бирляйн стала первой в истории женщиной на этом посту. Об этом сообщает Reuters. Она будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре текущего 2019 года.

Пост председателя Конституционного суда временно займет ее заместитель, вице-председатель суда Кристоф Грабенвартер. "Также господин посол доктор Александер Шаленберг будет главой МИД и министром по делам Европы", - заявила она.