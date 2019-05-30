Польский МИД возмутило табло на месте авиакатастрофы под Смоленском

Официальная Варшава вызвала российского посла Сергея Андреева для объяснений. Поводом для этого стало появление информационного табло на месте гибели авиалайнера Ту-154 под Смоленском. Авиакатастрофа произошла в 2010 году. Она унесла жизни практически всей политической элиты Польши.

Основное требование польского дипломатического ведомства: Россия должна объясниться и удалить информационное табло, рассказывающее о трагедии. Российского посла об этом уже уведомили.

Суть претензий в том, что с польской стороной не были согласованы ни текст таблички, ни само размещение информационного табло.

«Польский МИД рассчитывает на внедрение в жизнь польско-российских договоренностей, касающихся изготовления памятника жертвам на месте катастрофы», - сообщает польское RMF-24.

Польские журналисты пояснили, что установка табло было частной инициативой. Его изготовил российский «Фонд содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах».