В Италии умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела возле могилы своего хозяина на кладбище города Панца (остров Искья). Об этом сегодня сообщает газета La Repubblica.

Владелец животного - немец Альфред - умер в январе 2009 года. Тогда же собака покинула дом и поселилась подле его могилы. Кормили ее местные жители, проживающие недалеко от кладбища.

Со временем самочувствие собаки стало ухудшаться из-за опухоли, которая не позволяла животному двигаться. Местные жители отвезли Николетту к ветеринару, которому пришлось ее усыпить.