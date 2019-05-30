Депутат Европарламента Андрей Мамыкин: новый президент Латвии считает себя спасителем нации

Только вчера был избран новый президент Латвии. Эгил Левитс вступит в «свои права» в июле, но уже сегодня новоизбранный президент не сходит с экранов ТВ. Г-н Левитс с упоением рассказывает, как он обустроит Латвию. Одним из волнующих вопросов – отношение с Россией.

Что ждет русскоязычных Латвии при новом президенте? Потеплеют ли отношения с Россией? Свое мнение по данным вопросам высказал для «Аргументы Недели»



- Андрей, что ждет русскоязычных Латвии при г-не Левитсе?

- Ассимиляция. Это точно. Г-н Левитс одержим, как принято говорить, «латышкостью». Будет приблизительно это выглядеть так: «Да, конечно, вы русские, но живете в Латвии. Уже не совсем русские, а латвийцы!» Полное обучение на государственном языке, речи и быть не может о сохранение своей культуры и т.д. С экранов ТВ будет изрекать не очень приятные слова в адрес русскоязычных. Возможно, иногда извиняться, но в целом мы скоро увидим «дурноговорящего», «плохо пахнущего» и «воняющего» президента. Более того, и латыши, и русские не в особом восторге от г-на Левитса. Немного «сумасшедший» профессор.

- Андрей, не слишком ли вы круто о новом президенте?

- Пример. Эгил Левитс был судьей Суда ЕС. Зарплата его составляла 20 тысяч евро. Он променял ее на зарплату президента Латвии. Сколько получает президент Латвии? Одну тысячу евро? Может немного больше. А теперь проведите опрос у населения Латвии. И у русских, и у латышей. Простые люди просто покрутят у виска. И не только променял зарплату, а возможность занимать должность судьи ЕС. Мне рассказывали люди, которые более-менее общаются с будущим президентом, что он реально это сделал из своих внутренних принципов. Он готов отказаться от денег, чтобы быть «отцом латышской нации». Он свято верит, что быть латышом – прекрасно. Я уже говорил об этом.

- Андрей, но большая часть жизни г-на Левитса прошла же не в Латвии. Откуда такая преданность?

- Мне сложно сказать. Действительно, все сложно. Еврейский мальчик из Германии, которого оставил отец и который не считает себя евреем. Возможно, детские комплексы: еврей в Германии …в то время. Лучше спросить об этом психолога.

- Андрей, но сегодня новоизбранный президент сказал: «Добрая воля с нашей стороны по отношении к России есть. Она была всегда и будет в дальнейшем». Слова-то позитивные.

- А что он еще добавил? Отношения с Россией нужны хорошие, но через призму Евросоюза. А что такое призма Евросоюза? Это санкции, запреты, натянутые отношения. Я бы даже сказал, что отношения на грани. Дипломатическая война – точно. Вот через эту призму г-н Левитс будет смотреть? К счастью от Эгила Левитса мало чего зависит на европейском уровне. Зависит от Меркель и Макрона. Ну хочет быть новоявленный президент «отцом латышской нации» - пусть будет.

- Кстати, а есть у нового президента гражданство Латвии?

- Есть. Точно. Но я знаю, что он не отказался пока от гражданства Германии. Видимо, устраивает его такая ситуация. Мало ли что…. « Вот смотрите! Я же гражданин Германии!»

- Благодарю.