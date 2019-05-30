Рада отказалась отправить в отставку премьера Украины Владимира Гройсмана

Украинская Верховная Рада отказалась отправить в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Правительство Гройсмана, соответственно, продолжит выполнять обязанности в полном составе до парламентских выборов.

Решение об отставке Гройсмана поддержали 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 63 парламентария выступили против, 50 воздержались, - передает RT.

О намерении подать в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил 20 мая. Тогда же он рассказал о планах участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Еще Гройсман говорил, что готов работать с любым президентом страны.