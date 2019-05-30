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Почему российским силовикам запрещено отдыхать на иностранных курортах?

30 мая 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Почему российским силовикам запрещено отдыхать на иностранных курортах?

Куда можно, а куда нельзя поехать отдыхать за границу в 2019 году сотрудникам силовых ведомств России? Почему самые строгие запреты в ФСБ и СВР? Кому в Росгвардии разрешено отдыхать на Мальдивах?

До апреля 2014 года полностью невыездным было только одно силовое ведомство в России – Федеральная служба безопасности. Сотрудникам запретил личные выезды за границу ещё в 2011 году внутренним приказом директор ФСБ Александр Бортников. С 1 июля 2012 года начала действовать Инструкция о выезде военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ из Российской Федерации по частным делам.

Куда либеральнее выездные правила в других силовых ведомствах. Например, в 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия, Вьетнам, Китай, Куба. В добавок к ним Росгвардейцам разрешён отдых ещё и на Мальдивах.

146 стран мира для силовиков под запретом, в том числе и самые популярные среди россиян: Турция, Греция, Испания, Таиланд, Египет…У всех этих стран есть договор об экстрадиции с американцами. По запросу из США схватят и выдадут ЦРУ.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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