Япония вооружается против Китая

В 2018 году Япония была крупнейшим покупателем американских вооружений. Сейчас они подтвердили намерения купить 105 новых самолётов F-35 с технологией «Стелс».



При этом забыли об апрельской катастрофе в Японии. Тогда F-35 пропал над морем – его обломки нашли недавно, лётчик погиб. Причиной стала стандартная болезнь американских самолётов нового поколения – проблема с кислородной станцией на борту. Самолёт может или возить кислород для экипажа в баллонах, набиваемых на земле компрессором, или же вырабатывать его кислородной станцией из воздуха, не нуждаясь в наземном оборудовании.



F-35, ставший уже символом кризиса американской промышленности в области военной авиации, и так уже многие отказались покупать или планируют это сделать. Недавно от закупок отказалась Германия, на очереди турки, сокращают закупки итальянцы. Но остались верные японцы, государство которых называют с "ограниченным суверенитетом". Японии запрещено иметь авианосцы и по условиям капитуляции во Второй мировой, и по Конституции.



Но зачем японцам эти корабли и зачем вообще им F-35? Конечно же, против Китая и в меньшей степени – России. Почему? Дело в том, что японцы куда трусливее, чем кажется. Они понимают, что Россия в этом случае их показательно раздавит, и никакой японский флот не поможет. Не помогут и ВВС с более чем 300 боевыми самолётами списочного состава.



Другое дело – Китай. Что-то захватить у него японцы и не мечтают – те времена прошли безвозвратно. Но есть спорные острова и островки, которые китайцы могут отобрать уже у самих японцев. Вся концепция японской обороны сейчас направлена в основном на их удержание и на быстрое реагирование в случае попыток захвата, но без скатывания в большую войну.



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