Шотландия проведет референдум против Великобритании

Правительство Шотландии опубликовало рамочный законопроект о референдуме о независимости. Об этом сообщила британская Guardian.

Если документ будет принят, референдум будет проведен до 2021 года. Это даст возможность Шотландии стать независимым государством.

Намерение Шотландии отделиться от Великобритании связывают с английским референдумом, в результате которого Англия отделилась от Европы. Они цитируют первого министра региона Никола Стерджен, которая заявила, что «голосование даст людям шанс отклонить Brexit».