Далай-лама считает, что России необходимо присоединиться к ЕС ради мира

Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV убежден, что России необходимо присоединиться к Евросоюзу ради мира. Далай-лама является противником войны.

В своем интервью РИА Новости буддийский духовный лидер напомнил историю. Далай-лама отметил, что европейские страны устраивали войны между собой, но после Второй мировой войны приняли решение объединиться ради мира и общих интересов. Как пример далай-лама привёл Германию и Францию, которые в своё время были непримиримыми противниками, но стали союзниками.

"Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины XX века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан", — подчеркнул буддистский духовный лидер. Он предполагает, что России желательно присоединиться к ЕС.