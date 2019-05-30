В СМИ назвали причины невозможности скорого возвращения Донбасса в состав Украины

Скорое возвращение в состав Украины территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, невозможно. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает портал topwar.ru, реинтеграция Донбасса станет реальной только после переформатирования Украины. В бывшей советской республике, в частности, необходимо запретить неонацистскую пропаганду и закрепить право на насилие только за государством. Для этого требуется полная перезагрузка властных структур и время, поэтому урегулирование украинского конфликта является вопросом далекого будущего, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Рады Алексей Журавко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ быстро прекратить боевые действия в Донбассе.