Вокруг архипелага Шпицберген разгорается международный конфликт

Норвегия, вопреки требованиям Европарламента, отменяет лицензии на добычу снежного краба на северных островах испанцам, латышам и литовцам, хотя все понимают, что это пролог к битве за нефть и газ.



Провести границу по водам Баренцева моря стороны пытались почти 40 лет. Но в 2010 г. у Дмитрия Медведева робко проклюнулись президентские амбиции, и он был очень заинтересован в международной поддержке. Трудно сказать, на какие дивиденды рассчитывал политик, заключая с норвежским коллегой «договор Медведева – Столтенберга», но эксперты единодушно назвали его провалом России, которая имела на переговорах ряд важнейших козырей.



Россия до сих пор сохраняет присутствие на архипелаге Шпицберген, к которому примыкает пресловутая 200-мильная зона. В 1920 г. Парижская конференция определила статус Шпицбергена – это часть Норвегии, на которой любая из 42 стран-участниц может вести хозяйственную деятельность. Здесь нет ни виз, ни военных. Однако из всех участников конференции только Советский Союз в полной мере воспользовался правом за-

крепиться на Шпицбергене.



В июне 2018 г. министерство нефти и энергетики Норвегии объявило о выдаче лицензий на добычу нефти на шельфе в невиданной близости к охраняемой зоне Шпицбергена. И это выглядит как попытка застолбить территорию, пока Евросоюз не делает решительных шагов в вопросе с ловом снежного краба. Да и Россия пока активности вокруг Шпицбергена не проявляет: ей бы не потерять здесь всё разом.



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