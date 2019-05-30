Касым-Жомарт Токаев: «Страны ЕАЭС могут привлекать инвестиции через международный финансовый центр «Астана»»

На заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Международном финансовом центре «Астана» создана вся инфраструктура для привлечения странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дополнительных инвестиций с глобальных рынков.

Юбилейное заседание Высшего евразийского совета состоялось 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане. Главы стран-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) подвели итоги пятилетнего развития экономического союза, обсудили возникающие проблемы, пути их решения и возможности для дальнейшей интеграции и новых импульсов для экономического развития стран-участниц ЕАЭС.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил важность углубления экономической интеграции.

«ЕАЭС – это большая территория, которая объединяет и Европу, и Азию, служит жизненным торгово-экономическим пространством, коридором для огромной части Земли. Население наших стран составляет 184 миллиона человек, это огромный рынок», - отметил Нурсултан Назарбаев, который был избран почетным председателем Высшего евразийского совета, - Если мы будем работать, нам никуда можно и не выходить – внутренний рынок достаточный. За прошедший год объем взаимной торговли между странами составил 9,2%, или 60 миллиардов долларов США. Только в Казахстане количество совместных предприятий со странами союза увеличилось на 80%, составляя 11 тысяч предприятий».

Члены высшего совета отметили, что по итогам прошлого года совокупный ВВП государств ЕАЭС увеличился на 2,5% – до 2,2 триллиона долларов, а прирост промышленного производства в целом по объединению составил 3,1%. Однако они обозначили и проблемы последнего года, с которыми столкнулись страны ЕАЭС – это медленный рост взаимной торговли внутри союза по сравнению с динамикой объемов торговли ЕАЭС с третьими странами.«Товарооборот с третьими странами прибавил 18,8%, преодолев рубеж в 750 миллиардов долларов, - заявил президент России Владимир Путин. – И действительно, он рос у нас даже чуть быстрее, чем объёмы внутренней торговли между участниками объединения: он поднялся на 9,2%– до 60 миллиардов долларов». Для ускорения роста взаимной торговли в этом году главы государств-участников ЕАЭС подписали договоренности о формировании общего электроэнергетического рынка Союза, а также об учреждении Евразийского совета по промышленности, который выработает предложения по созданию совместных предприятий ЕАЭС.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что открывшийся в прошлом году в Казахстане Международный финансовый центр «Астана» обладает достаточной инфраструктурой и опытом для того, чтобы страны ЕАЭС привлекали капиталы на внешних рынках, в том числе для развития совместных проектов.

«Казахстан создал международный финансовый центр, в котором воплощены наилучший опыт передовых финансовых институтов не только евразийского региона, но и всего мира, а также предложил широкий спектр финансовых услуг, - заявил Касым-Жомарт Токаев. – МФЦА предлагает своим участникам налоговые льготы на 50 лет, здесь действует независимый суд и арбитражный центр, основанные на принципах английского права. Страны ЕАЭС могли бы использовать возможности МФЦА для привлечения инвестиций в свои экономики».

МФЦА был создан в прошлом году как финансовый хаб для Евразийского региона, включая страны ЕАЭС. При нем работает биржа (AIX), которая функционирует на платформе крупнейшей мировой биржи NASDAQ и предлагает компаниям широкий спектр биржевых инструментов для привлечения капиталов. В МФЦА создан особый регуляторный режим, следующий признанным мировым стандартам, что позволяет обеспечивать справедливость, прозрачность и эффективность финансового рынка. Суд МФЦА имеет особый статус, его судьи независимы от Верховного суда Казахстана.

«Инвесторам из Юго-восточной Азии, Ближнего Востока и Европы участие в МФЦА интересно тем, что они получат прямой выход на развивающиеся рынки капитала Центральной Азии с населением более 50-60 млн человек и ЕАЭС с населением 170 млн человек, - ранее комментировал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. - Также в ореол деятельности финцентра войдут Монголия, республики Закавказья».

По его словам, в ходе проведения в конце прошло и начале этого года роуд-шоу в том числе в странах ЕАЭС, представители деловых кругов России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана проявили интерес к возможностям МФЦА. А ведущий мировой производитель золота российская компания «Полиметалл» вышла на IPO на бирже МФЦА. Из внебиржевых инструментов МФЦА предлагает своим участникам услуги управления активами и благосостоянием частных лиц, механизмы исламского и «зеленого» финансирования.

«Созданный на основе лучших мировых практик упрощенный, но надежный регуляторный режим позволяет компаниям из стран ЕАЭС комфортно привлекать инвесторов из третьих стран, в том числе для кредитования совместных проектов, - говорит Кайрат Келимбетов. – У нас меньше чем за год работы появилось 160 участников, а через два года ожидаем увидеть не менее 500».