В Раде торопятся принять закон о переходе на стандарты НАТО

Украинский парламент проголосовал за сокращенную процедуру подготовки законопроекта о приближении украинской армии к стандартам НАТО. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подталкиваемый к ускоренному рассмотрению проект предусматривает внесение изменений в законы о воинской обязанности и прохождении военной службы. Они вводят новые звания на уровне сержантов и старшин в украинской армии. Планируется, они будут соответствовать званиям, принятым в НАТО согласно STNAG 2116.

В продвигаемом законе говорится о содействии переходу украинской армии на профессиональную основу по западному образцу.

После закона о языке это вторая инициатива, принимаемая украинскими депутатами в режиме паники. Эксперты связывают все это с непредсказуемостью политика Владимира Зеленского.