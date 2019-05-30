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В Раде торопятся принять закон о переходе на стандарты НАТО

30 мая 2019, 12:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

В Раде торопятся принять закон о переходе на стандарты НАТО
скриншот youtube-видео

Украинский парламент проголосовал за сокращенную процедуру подготовки законопроекта о приближении украинской армии к стандартам НАТО. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подталкиваемый к ускоренному рассмотрению проект предусматривает внесение изменений в законы о воинской обязанности и прохождении военной службы. Они вводят новые звания на уровне сержантов и старшин в украинской армии. Планируется, они будут соответствовать званиям, принятым в НАТО согласно STNAG 2116.

В продвигаемом законе говорится о содействии переходу украинской армии на профессиональную основу по западному образцу.

После закона о языке это вторая инициатива, принимаемая украинскими депутатами в режиме паники. Эксперты связывают все это с непредсказуемостью  политика Владимира Зеленского.

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