Разрушения после минометных атак киевских силовиков по ДНР запечатлели на видео

Опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения после новых минометных атак Вооруженных сил Украины по ДНР. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале WarDoc.

Автор репортажа отметил, что за сутки киевские военные повредили пятнадцать домов в населенных пунктах, расположенных на территории непризнанной республики. В ходе обстрелов, в частности, использовались 82-мм и 120-мм минометы. Во время ударов по поселку Зайцево, который является пригородом Горловки, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сегодня сообщалось, что силовики ЛНР пресекли попытку прорыва украинской спецгруппы.