Разрушения после минометных атак киевских силовиков по ДНР запечатлели на видео
30 мая 2019, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения после новых минометных атак Вооруженных сил Украины по ДНР. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале WarDoc.
Автор репортажа отметил, что за сутки киевские военные повредили пятнадцать домов в населенных пунктах, расположенных на территории непризнанной республики. В ходе обстрелов, в частности, использовались 82-мм и 120-мм минометы. Во время ударов по поселку Зайцево, который является пригородом Горловки, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ранее сегодня сообщалось, что силовики ЛНР пресекли попытку прорыва украинской спецгруппы.