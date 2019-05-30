В Токио члены ультраправых организаций провели акцию из-за визита Лаврова

В четверг, 30 мая, в центре Токио началась акция представителей ультраправых организаций, которые требуют возврата Японии "северных территорий". Один из участников заявил, что пришёл туда из-за прибывшего на переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Шойгу рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Японией

"Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова", - передаёт слова участника акции РИА Новости.

Под северными территориями подразумеваются четыре острова южных Курил - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Сергей Лавров проведёт двусторонние переговоры с главой МИД Японии Таро Коно, встретится с главами МИД и главами Минобороны в формате "2+2".