Шансы найти пропавших при крушении катера в Будапеште минимальны, считают медики

Национальная служба скорой помощи Венгрии считает, что найти погибших при крушении прогулочного катера в Будапеште накануне вечером, 29 мая , очень малы. Уточняется, что на борту судна находились 35 человек, в том числе два члена экипажа.

В Будапеште на реке Дунай перевернулся катер с туристами, есть погибшие

"Как официальный представитель службы скорой помощи, я обычно не говорю, что надежды нет, поэтому я скажу, что шансы минимальны", - передаёт слова представителя службы Паль Дьорфи агентство "Райтер".

Ранее сообщалось, что катер с туристами на реке Дунай перевернулся из-за того, что в него врезалась другая лодка. Все пассажиры упали в воду, семь человек погибли, около 19 пропали без вести, еще семерым удалось спастись. Туристами являются граждане из Южной Кореи. Власти страны направили все силы на поиск пропавших.