Военные ЛНР отбили попытку спецгруппы ВСУ прорваться на территорию республики
30 мая 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Военные ЛНР отбили попытку спецгруппы Вооруженных сил Украины прорваться на территорию республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенного государства.
В оборонном ведомстве отметили, что в ЛНР попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа, сформированная из военнослужащих 54-й бригады ВСУ. Народная милиция отбросила противника на ранее занимаемые позиции.
Во время отступления диверсанты бросили на поле боя раненого сослуживца. Впоследствии он скончался.
Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление в связи с новыми ударами киевских силовиков по Донбассу.