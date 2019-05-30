Военные ЛНР отбили попытку спецгруппы ВСУ прорваться на территорию республики

Военные ЛНР отбили попытку спецгруппы Вооруженных сил Украины прорваться на территорию республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенного государства.

В оборонном ведомстве отметили, что в ЛНР попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа, сформированная из военнослужащих 54-й бригады ВСУ. Народная милиция отбросила противника на ранее занимаемые позиции.

Во время отступления диверсанты бросили на поле боя раненого сослуживца. Впоследствии он скончался.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР сделали экстренное заявление в связи с новыми ударами киевских силовиков по Донбассу.