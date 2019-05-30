На Украине потерпел крушение военный вертолет, среди пяти погибших - командир бригады ВСУ

На Украине потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Погибли пять военнослужащих ВСУ, в том числе командир бригады. Украинские военные в среду, 29 мая, проводили учения. Авиакатастрофа Ми-8 ВСУ произошла поздно вечером. Вертолет упал возле села Сестрятин в Ровенской области.

"В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ВСУ. Бригада базируется во Львовской области. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Для расследования причин случившегося на место выехала комиссия Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.