"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими", - считает бывший украинский министр
30 мая 2019, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает крайне опасной экономическую политику страны. По его мнению, экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который грозит стране катастрофой, - сообщает kp.ru.
Суслов предположил, чем обернется для Незалежной дефолт. "В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен. Возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений", - сказал украинский экономист и политик в эфире телеканала NewsOne.
"Это будет катастрофа. Но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", - заключил Виктор Суслов.
Напомним, вернувшийся на родину олигарх Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.