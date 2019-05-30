"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими", - считает бывший украинский министр

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает крайне опасной экономическую политику страны. По его мнению, экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который грозит стране катастрофой, - сообщает kp.ru.

Суслов предположил, чем обернется для Незалежной дефолт. "В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен. Возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений", - сказал украинский экономист и политик в эфире телеканала NewsOne.

"Это будет катастрофа. Но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", - заключил Виктор Суслов.

Напомним, вернувшийся на родину олигарх Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.