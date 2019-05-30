В конгрессе США рассмотрели вариант начала импичмента Трампа

Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер сообщил, что Конгресс Соединённых Штатов рассматривает вариант импичмента президента Дональда Трампа. Он отметил, что "президент не выше закона".

По его словам, нужно рассматривать все варианты, не исключая не единого пути развития событий, - передаёт канал CNN.

Надлер добавил, что Конгресс должен оперативно реагировать на "преступления и ложь Трампа".

"Я думаю, мы очень быстро от него избавимся... Если он будет основан на докладе Мюллера, или чем-то в этом роде", - считает председатель юридического комитета Линдси Грэм.

Отмечается, что инициировать процедуру импичмента главы государства может палата представителей, где у демократов большинство, но принимать окончательно решение будет Сенат, где больше республиканцев, которые обещали не допустить снятия с должности Трампа.

"... потерпит крах. Вот почему они только и могут, что лишь говорить об этом", - высказался сенатор Джон Корнин об идеи демократов газете "The Hill".