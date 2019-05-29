Уникальный публичный дом открылся в Амстердаме

"Жрицы любви" на протяжении многих лет являются туристической достопримечательностью Амстердама. К кварталу Красных фонарей гостей, как, впрочем, и некоторых жителей города, влечет, словно магнитом.

При этом, публичные дома в столице Нидерландов никоим образом не носят характер разнузданных борделей и грязных злачных мест: три раза в месяц работники заведений проходят медосмотр. Иначе "дом любви" лишат лицензии.

Кроме того, для всех сотрудников существуют правила и нормы, призванные защитить как посетителей, так и самих поставщиков таких услуг. А недавно ряды публичных домов пополнило заведение, ставшее пока единственным в мире...