Порошенко пожаловался на недостаток помощи Вашингтона на выборах

Спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко жаловался Вашингтону, что ему была оказана недостаточная помощь в процессе выборов.

"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - передаёт слова Волкера РИА Новости.

Спецпредставитель отметил, что власти США готовы были работать с любым президентом Украины. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии и продолжение борьбы с коррупцией, проведение эффективных реформ и выстраивание продуктивных отношений государства с Западом.