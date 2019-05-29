Избранный президент Латвии Эгилс Левитс: «У меня не будет никаких капризов»

В Латвии произошло важное событие – избран новый президент Латвии. Им стал судья суда ЕС Эгилс Левитс, который официально вступит в свои права главы государства в начале июля. Впервые голосование депутатов парламента было открытым. Г-н Левитс после своей победы провел пресс-конференцию. Вопросы СМИ были разноплановые.

Новый президент Латвии признался, что обладает…чутьем. Он был уверен в победе.

«Речь на случай поражения я не готовил», - признался г-н Левитс.

СМИ интересовал вопрос о «русском языке»: знает ли будущий президент язык славян и будет ли он на нем говорить?

Будущий президент рассказал, что владеет русским языком, но на своей должности будет разговаривать на государственном языке. С русскоязычными СМИ беседы будут исключительно на латышском.

Какова главная задача президента Латвии?

По мнению г-на Левитса, задача президента – оценивать инициативы, указывать на недостатки, которые партиям, возможно, тяжело вынести.

Также г-н Левитс подчеркнул, что не поддерживает идею о народно избранном президенте.

Где будет проживать будущий президент?

Разумеется, в Юрмальской резиденции.

«Это не вопрос прихоти соответствующего должностного лица. Как государство скажет, так я сделаю. У меня не будет никаких капризов».

Похоже, г-н Левитс «согласен» на все условия государства.

«Что касается статуса президента, зарплаты – это государственный вопрос, это решает законодательная власть, я буду делать, как сказано!»

Более того, Эгилс Левитс пообещал стать президентом всей Латвии.

«Я буду президентом всей Латвии, всех граждан – и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь».

Но главное – работа над укреплением государственности. Эта работа, по мнению г-на Левитса, никогда не заканчивается, поэтому обязанность людей – работать, чтобы следующие поколения унаследовали сильную, безопасную и зеленую Латвию.

«Этой большой задаче будет посвящена вся моя работа»,- заверил будущий глава.

Что думают о новом президенте представители СМИ в Латвии.

Алла Березовская, журналист, публицист: «Президентом Латвии стал гражданин еврейско-латышского происхождения Эгил Левитс – ставленник националов Латвии. Автор преамбулы к Конституции, закрепивший Латвию для латышей. Для русских, думаю, его приход ничего хорошего не предвещает, впрочем, как и для евреев. Но, поживем-увидим… Интересно, что еще в 2009 году астролог Павел Глоба, в интервью латвийским СМИ предсказал: «Я вам предсказываю еврея-президента. Это единственное, что примирит русских и латышей….»

Похоже, предсказание Павла Глобы начинает сбываться!