На Украине начали расследование в отношении пропавших серверов с секретной информацией

Государственное бюро расследований начало проводить проверку в отношении сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.

"Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия)", - передаёт РБК со ссылкой на сайт ГБР.

Согласно источнику, поводом для расследования стало видеообращение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка об отсутствии оборудования, накануне 28 мая. Он показал запись, на которой видно торчащие из стены провода в одном из помещений администрации президента.