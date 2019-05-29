На Украине начали расследование в отношении пропавших серверов с секретной информацией
29 мая 2019, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Государственное бюро расследований начало проводить проверку в отношении сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
"Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия)", - передаёт РБК со ссылкой на сайт ГБР.
Согласно источнику, поводом для расследования стало видеообращение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка об отсутствии оборудования, накануне 28 мая. Он показал запись, на которой видно торчащие из стены провода в одном из помещений администрации президента.