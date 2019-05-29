Российско-эстонскую границу заблокировали пчелы

В пешеходном переходе на мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород обосновался рой пчел. Эстонские пограничники вынуждены перенаправлять потоки людей, идущих из Нарвы и обратно.

Пресс-секретарь департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Леана Лойде сообщила изданию "Северное побережье", что пчелы появились на пешеходном переходе через мост "Дружба" во вторник, 28 мая.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили данную информацию. В настоящий момент эстонцы ищут специалиста, который поможет удалить пчелиный рой с моста и открыть переход через границу.