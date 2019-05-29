"Дело закрыто! Спасибо", - Трамп об отставке Мюллера

Президент Соединённых штатов Дональд Трамп иронично отреагировал на заявление спецпрокурора Роберта Мюллера, который публично объявил об отставке и завершении расследовании в отношении "вмешательства России" в выборы страны.

Мюллер публично объявил о своей отставке

"Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо", - написал Трамп в Twitter.

Сам Мюллер отметил, что не будет комментировать итоги расследования, потому что всё изложил в докладе.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер публично объявил, что уходит в отставку и возвращается к частной жизни.