Саакашвили чуть не раздавили в киевском аэропорту

Толпа поклонников чуть не смяла Михаила Саакашвили, когда он прибыл на Украину. Фанаты встречали скандального политика в аэропорту. Они чуть не раздавили бывшего президента Грузии.

Экс-президентом Грузии Михаила Саакашвили знают преимущественно во всех остальных странах. А для Украины он еще и бывший губернатор Одесской области и политический бузотер. На Украине он успел поцапаться с главой МВД Аваковым и Порошенко. В конце концов, Саакашвили лишили губернаторского поста, украинского гражданства и выгнали из страны.

Выгнали со скандалом. На Украине Саакашвили помнят. Именно поэтому к моменту прибытия опального политика в киевском аэропорту собралась толпа его фанатов. Они чуть не раздавили его, когда диссидент садился в машину.

Вернувшись на Украину, Саакашвили заинтриговал заявлениями о том, что не так уж и рвется в политику. Анонсируя свое возвращение в Киев, экс-губернатор побравировал заявлениями об отказе от поста премьер-министра и замутил воду словами о том, что пока не думал, хочет ли заниматься политикой.

Это все кажется уловками. Михаил Саакашвили, скорее всего, торгуется за то, чтобы продать себя подороже и предупредить возможное будущее политическое падение словами: «Так я и не рвался особо в политику: вы же меня попросили».

Последнее время Саакашвили жил в Амстердаме, где занимался преподавательской деятельностью. Свое появление на украинской земле он объяснил любовью к Украине. Однако до своего приезда такой уж сильной любовной страстью к Киеву Саакашвили не отличался.