Мюллер публично объявил о своей отставке

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вёл расследование о "вмешательстве России" в выборы государства, публично объявил, что уходит в отставку. По его словам, ему хочется вернуться к "частной жизни".

"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено...Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - передаёт слова Мюллера РИА Новости.

Напомним, что в апреле Минюстом США был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", в котором сказано, что РФ вмешивалось в выборы США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак, чтобы президентом стал именно Дональд Трамп.