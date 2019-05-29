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Мюллер публично объявил о своей отставке

29 мая 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мюллер публично объявил о своей отставке
фото: globallookpress.com

Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вёл расследование о "вмешательстве России" в выборы государства, публично объявил, что уходит в отставку. По его словам, ему хочется вернуться к "частной жизни".

"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено...Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - передаёт слова Мюллера РИА Новости.

Напомним, что в апреле Минюстом США был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", в котором сказано, что РФ вмешивалось в выборы США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак, чтобы президентом стал именно Дональд Трамп.

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