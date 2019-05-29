"Не отрываться от людей помогает шаурма", - рекомендует Зеленский политикам

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политикам не отказываться от шаурмы. По мнению Зеленского, данное "блюдо" помогает быть поближе к народу и не позволит "забронзоветь".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного...помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно", - написала глава государства в Instagram.

Напомним, что поздравляя жителей с Днём города, Зеленский отметил, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".