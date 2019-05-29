В Косове потребуют снять иммунитет с российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявила, что потребует лишить иммунитета, ранее задержанного косовской полицией в ходе акции спецназа, сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

У освобожденного сотрудника миссии ООН в Косове обнаружены серьёзные травмы

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", - передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Михаил Краснощеков был освобождён и отправлен на обследование в больницу, где у мужчины обнаружили тяжёлые травмы, в том числе травма головы и перелом скуловой кости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание российского сотрудника - "вопиющим актом проявления провокационной линии косовоалбанской верхушки".