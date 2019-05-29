В Одессе змея спряталась в машине и вылезла во время движения
29 мая 2019, 17:23 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Водитель автомобиля Lexus был сильно напуган, когда во время движения на него выползла змея. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он ехал по городу, как вдруг из-под капота выглянула змея. Перепуганный водитель вынужден был остановить движение и вызвал полицию.
Прибывшие патрульные ничего не смогли сделать и в свою очередь вызвали спасателей. Те в свою очередь прислали герпетолога (так называют специалистов, занимающихся змеями). Тому удалось выманить пресмыкающееся.
Происшествие обошлось без жертв.