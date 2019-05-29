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Рижскую думу официально покинул ее председатель

29 мая 2019, 15:29 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]

Рижскую думу официально покинул ее председатель

Сегодня, 29 мая, Нил Ушаков официально покинул пост председателя Рижской думы. Г-н Ушаков поблагодарил своих избирателей, сделал селфи в бывшем кабинете и довольный покинул Рижскую думу. Все мысли экс-мэра теперь в Брюсселе. Сегодня с уверенность можно сказать, что закончилась эпоха Нила Ушакова.

Нил Валерьевич Ушаков принял пост мэра Риги в конце 2008 года. Бюджет составлял 123, 7 мил.евро. На сегодняшний день бюджет Рижской думы составляет 110 мил. евро. 

Кто следующий мэр Риги?

Правление партии «Честь служить Риге» выдвинуло на пост мэра Дайниса Турлайса. Партия «Согласие» готова поддержать эту кандидатуру. 

Выборы нового мэра могут состояться уже 30 мая.

Что думает сам кандидат на пост мэра?

Дайнис Турлайс: «Работа мэра будет тяжелой и сложной. Придется решать многие проблемы. Например, разобраться с выводами Госконтроля, работать с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Считать, что после избрания мэра будет все солнечно – заблуждение!»

Итак, Рига ждет нового мэра!

 

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