Зеленский передал в Раду новый законопроект об импичменте

В среду, 29 мая, полпред в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, в котором указаны условия импичмента главы государства.

"Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте", - передаёт слова Стефанчука РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что ранее на официальном сайте президента была выложена петиция о требовании отставки Зеленского, но в администрации расценили подобный документ, как шутку и сообщили, что не является основание для досрочного отказа от должности.

Позже появилась петиция в защиту украинского лидера, которая набрала необходимое количество голосов.