Россия уже не первый раз выступает в качестве посредника в переговорах между афганской политической оппозицией и движением "Талибан" (запрещено в России).



Встреча была организована после того, как стало заметно усложнение переговорного процесса под руководством американцев.



Конференция проходила в московском «Президент-отеле». На ней присутствовал министр иностранных дел России. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, который также участвовал в мероприятии, подчеркнул важную и особую роль "сильной России" в урегулировании афганской проблемы. По словам бывшего лидера Афганистана, мир в стране необходим не только для собственного народа, но и для соседних государств.



Представитель запрещённого в России движения «Талибан» видит препятствие для установления мира в Афганистане в присутствии иностранных войск. Как только они будут выведены, в стране настанет стабильность и покой, считает он. Вопрос об иностранном военном контингенте будет обсуждаться на ближайшей конференции в Катаре. На ней будут присутствовать представители США.



Приглашение переговорщиков от запрещённого движения «Талибан» в Москву было рискованным и смелым решением со стороны российских властей. «Талибан» признан международной террористической организацией. Любое соприкосновение с ней может попасть под международное уголовное преследование. Однако данное приглашение направлено исключительно для скорейшего установления мира в Афганистане. Российский МИД выступает за "скорейший вывод" иностранных войск из исламской страны, за которым последуют прекращение террористических акций и убийств мирного населения.



