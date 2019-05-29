Сегодня, 29 мая, на внеочередном заседании Сейма был избран новый президент Латвии. Им стал судья Суда ЕС Эгил Левитс.

По итогам парламентского голосования новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. За него проголосовали 61 депутат из 93 возможных.

Как проходили выборы нового президента Латвии.

Выборы проходили в открытом режиме. Это значит, что все присутствующие могли видеть за кого из претендентов в президенты, проголосовал каждый депутат. На пост главы государства претендовали три человека: судья Суда ЕС Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и Дидзис Шмитс.

Дебаты и голосование были назначены в 10:00 утра. Интересно то, что в 9:00 у здания Сейма проходил пикет в поддержку кандидата в президенты Эгилса Левитса. Данный пикет был запланирован заранее. Ожидалось более 200 человек, но пришли 20. Однако, некоторые присутствующие на пикете поддерживали совершенно другого кандидата в президенты – омбудсмена Юриса Янсонса. «Это наш президент!» «Латвии нужен свой сын!» Именно такими лозунгами люди призвали голосовать за г-на Янсонса.

В Сейме тем временем начались дебаты.

Первым выступил депутат от Нацблока Райвис Дзинтарс. Он призвал всех присутствующих проголосовать за кандидата Левитса, для которого личной целью является забота о благополучии, сохранении и развитии латышской нации.

В 12.20 депутаты Сейма уже проголосовали за нового президента Латвии.

Эгил Левитс получил 61 голос, Юрис Янсонс – 8 голосов, а Дидзис Шмитс – 24 голоса.

У Латвии новый президент.

Что известно о судье Суда ЕС Эгилсе Левитсе?

Избранный новый президент Латвии является опытным политиком: в 90-х он представлял Латвию в Европейском суде по правам человека. Комиссия под его руководством разработала преамбулу Конституции, которая основывается исключительно на латышских ценностях.

Главной своей целью на посту президента Латвии г-н Левитс видит три направления – солидарность, принадлежность и современное государство.

Эгилс Левитс: «Наша принадлежность к латышской нации, в языке, культуре и исторической памяти которой мы себя распознаем, является предпосылкой смысла существования Латвии как государства. Латышскость не следует навязывать, но ее надо предлагать, поэтому единая система школ на государственном языке очень важна для уменьшения раскола латвийского общества».

Что по поводу нового президента думают политики Латвии?

Янис Григалис, политолог: «Для меня не было большим удивлением то, что новым президентом Латвии станет Эгилс Левитс. Все к этому и шло. Он опытный и знающий политик. А главное для него – развитие Латвии. Конечно, он будет поддерживать реформу образования и перевод школ на латышский язык. Думаю, что большое внимание он уделит вопросам здравоохранения, социальных услуг и качественного образования. Он достойный кандидат. И достойно будет представлять Латвию на международной арене».

Андрей Мамыкин, евродепутат: «Я предполагал, что президентом станет Эгилс Левитс. Я его знаю. Часто вместе летали и разговаривали. Он свято верит в то, что быть латышом – прекрасно! Этим все сказано».

Что сказал избранный президент о нацменьшинств Латвии.

«Латвийское государство уважает нацменьшинства, поэтому другой родной или семейный язык надо предлагать в школах как предмет».