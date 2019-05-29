МИД Германии назвал ключевое условие восстановления мира на Украине

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар назвала ключевое условие восстановления мира на Украине. Немецкий дипломат отметила, что уже пять лет миллионы жителей Восточной Украины находятся в беде.

По словам Марии Адебар, мир на Украине возможен только при неограниченном и последовательном выполнении минских соглашений. "Мир будет возможно установить только тогда, когда минские соглашения будет выполнены полностью всеми сторонами", - подчеркнула официальный представитель МИД ФРГ.

Адебар также подчеркнула "важность конкретных шагов в ходе процесса переговоров, улучшения жизни людей в регионе", - передает РИА Новости.

Немецкий дипломат ранее анонсировала встречу главы МИД ФРГ Хайко Маас вместе с главой МИД Франции в четверг, 30 мая, с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.