В ополчении предсказали возможный ответ РФ в случае наступления Киева на Донбасс

В ополчении Донбасса прокомментировали заявление бывшего главы запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Дмитрия Яроша о том, что Вооруженные силы Украины смогут разгромить ДНР и ЛНР, если на их защиту не встанет Москва.

Как отметил доброволец Муса Умаханов, в случае наступления Киева последует военный ответ России. «Ровно через три дня вся Украина будет взята», - предсказал Умаханов в разговоре с News Front.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине обозначили три фактора, мешающие новому президенту Владимиру Зеленскому отдать приказ о прекращении огня в Донбассе. По данному вопросу высказался политолог Вадим Карасев.