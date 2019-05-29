Власти Ирана заявили, что не намерены вести диалог с США в условиях давления

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду, 29 мая, сделал важное заявление. По словам дипломата, страна не намерена вести переговоры с США в условиях давления.

Аракчи подчеркнул, что Иран нв будет вести как прямой, так и непрямой диалог с руководством Соединенных Штатов Америки в подобных условиях, передает РИА "Новости".

Ранее иранские власти заявили, что в настоящий момент не видят никаких оснований для проведения переговоров с теми или иными правительственными чиновниками США. В МИД Ирана заявили, что Тегеран намерен внимательно следить за развитием данной ситуации.