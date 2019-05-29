ВС Латвии утверждают, что заметили у границ страны российский военный корабль

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что в среду, 29 мая, неподалеку от границ республики был замечен российский военный корабль. Речь идет о минном тральщике класса "Александрит" ВС РФ.

На страничке НВС Латвии в социальной сети Twitter сегодня подчеркнули, что корабль Вооруженных сил России был замечен в 6,5 морских милях от территориальных вод страны. К настоящему моменту российская сторона никак не прокомментировала данное заявление.

Отметим, что власти Латвии нередко сообщают о том, что у границ страны появляются военные корабли РФ. В Минобороны республики утверждают, что только в 2016 году российские плавсредства приближались к границам 209 раз.