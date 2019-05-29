Экс-глава Генштаба ВСУ назвал способ прекращения боев в Донбассе без переговоров

Владимир Замана, бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины, назвал способ прекращения огня в Донбассе, не предполагающий переговоров с ДНР и ЛНР. По данному вопросу Замана высказался в разговоре с журналистами.

По словам экс-начальника Генштаба, на первом этапе урегулирования конфликта на востоке страны реально организовать прекращение огня. Этого Киев может добиться, не вступая в переговоры с непризнанными республиками, а также с Россией, процитировало Владимира Заману ИА REGNUM. Согласно точке зрения собеседника СМИ, украинская сторона способна остановить боевые действия с помощью миссии ОБСЕ.

Ранее в среду сообщалось, что в Киеве раскрыли подробности нового боестолкновения армии Украины с ополченцами Донбасса.