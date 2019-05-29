Депутат Рады: выплаты по госдолгу Украины в 2019 году составят почти 40% бюджета

Депутат Верховной рады Сергей Левочкин заявил в среду, 29 мая, что выплаты на погашение и обслуживание госдолга Украины в этом году составят почти 40 процентов от государственного бюджета.
По словам украинского политика, в 2019 году на обслуживание госдолга страны пойдет каждая восьмая гривна бюджетных расходов. Он также отметил, что выплаты по валютному государственному долгу в 2019 и 2020 годах можно сопоставить с золотовалютным резервом Нацбанка, передает РИА "Новости"
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Сергей Левочкин подчеркнул, что реально увеличить доходную часть бюджета Украины можно лишь при помощи ускорения роста экономики.