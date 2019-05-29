У Порошенко пропали секретные данные

С уходом Порошенко из президентской администрации пропали сервера, на которых хранилась секретная информация. Скандал поднял новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он выложил видео на своей фейсбук-страничке.

Записывая видео, он еле сдерживал слова, которые в действительности хотел сказать. Это чувствуется по дрожащему голосу, и тщательно подбираемым словам. Александр Данилюк показал, что осталось после ухода Порошенко в ситуационной комнате.

Раньше там на стенах висели мониторы, а в специальной комнате стояли сервера. Туда стекалась секретная информация.

«Сюда поступала информация из секретных источников», — заявил Александр Данилюк снимая видео в ситуационной комнате: «Она передавалась по защищенным каналам связи».

Вся информация хранилась на серверах, которые находились в одном из соседних помещений. Обычно такие комнаты тщательно охраняются. Однако сейчас секретная серверная не заперта. Внутри ничего нет. Сейчас там стоят пустые стойки, а из стены торчит шнур для подключения монитора.

Представители бывшего президента Украины заявили, что все это было арендовано Петром Порошенко за свои деньги и теперь он вернул имущество владельцу. Однако год назад в администрации еще главы государства Порошенко сообщали, что все оборудование покупалось за счет бюджета.

Украинские СМИ называют произошедшее жлобством и жадностью. Однако причина может крыться в страхе, помноженном на недальновидность. Ситуационная комната используется для отслеживания и обсуждения важной информации. Из нее можно подключаться к любым источникам: как открытым, так и закрытым.

Ситуационная комната используется украинским лидером для связи с Вашингтоном, НАТО и т. д. Не исключено, что Порошенко решил сохранить эту связи и поэтому унес необходимую технику, чтобы при необходимости иметь возможность позвонить европейским лидерам уже из дома.

Так или иначе, но эти действия являются поводом для возбуждения уголовного дела. Порошенко перестал быть президентом, поэтому потерял доступ к секретной информации. Воровство серверов из ситуационной комнаты может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Как заявил новый глава украинского совбеза с произошедшим уже разбираются правоохранительные органы.