Украинский политолог оскорбил российского политолога за его мнение о Саакашвили и Зеленском

Украиский политолог Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина за его мнение о Михаиле Саакашвили, которого вернул на Украину новый украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили.

Александр Семченко и Николай Платошкин принимали участие в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Российский политолог Платошкин считает, что уже очевидна практика: куда заявляется Михаил Николаевич (имеется ввиду Саакашвили) - там хайп, бардак и раздрай. "Я не ожидал, что он будет вести Украину к развалу так быстро", - заявил Платошкин. Он также высказал мнение, что Зеленский рано или поздно "сядет".

Александр Семченко, комментируя мнение Платошкина, назвал слова российского эксперта "маразмом" и оскорбил его. Николай Платошкин сразу покинул студию.