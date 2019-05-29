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Украинский политолог оскорбил российского политолога за его мнение о Саакашвили и Зеленском

29 мая 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог оскорбил российского политолога за его мнение о Саакашвили и Зеленском
фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Украиский политолог Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина за его мнение о Михаиле Саакашвили, которого вернул на Украину новый украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили.

Александр Семченко и Николай Платошкин принимали участие в программе "60 минут" на канале "Россия 1".
Российский политолог Платошкин считает, что уже очевидна практика: куда заявляется Михаил Николаевич (имеется ввиду Саакашвили) - там хайп, бардак и раздрай. "Я не ожидал, что он будет вести Украину к развалу так быстро", - заявил Платошкин. Он также высказал мнение, что Зеленский рано или поздно "сядет".

Александр Семченко, комментируя мнение Платошкина, назвал слова российского эксперта "маразмом" и оскорбил его. Николай Платошкин сразу покинул студию.

 

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