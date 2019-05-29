В Киеве раскрыли детали обернувшегося потерями боя ВСУ с ополченцами в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло новое боестолкновение между военнослужащими Вооруженных сил Украины и ополченцами. Информация об инциденте содержится в сообщении, опубликованном в Facebook штабом операции Киева в регионе.

В штабе рассказали, что с противником столкнулась группа саперов, отправленная на проверку минно-взрывных заграждений батальонного района обороны бригады, дислоцированной в зоне ответственности украинской группировки «Север». В бою со стороны ополчения участвовали десять человек, двое из них погибли, один получил ранения, утверждается в сообщении. Потери понесли и ВСУ – без вести пропал один из саперов.

Согласно утверждению украинской стороны, противник использовали для прикрытия своего отступления 120-мм минометы, которые запрещены соглашениями об урегулирования конфликта в Донбассе.