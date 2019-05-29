Россия и Сирия призвали США и Евросоюз отменить санкции в отношении САР

Власти России и Сирии призывают руководство США и Европейского Союза отменить экономические санкции против САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов стран.

В сообщении, которое имеется в распоряжении RT, уточняется, что вышеуказанные ограничительные меры не способствуют решению важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем, которые в настоящий момент есть в Сирии.

Власти России и САР в среду, 29 мая, подчеркнули, что санкции затрудняют покупку лекарственных препаратов и сырья для них, приобретение медицинского оборудования, а также осложняют поставки техники, которая необходима для восстановления мирной жизни.