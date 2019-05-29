Медведчук предположил, что своими заявлениями Коломойский пытается напомнить о себе

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся на Украину, пытается напомнить о себе, раздавая интервью различным СМИ.

Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину ночью

По мнению Медведчука, господин Коломойский своими интервью, которые он начал давать так часто в последнее время, пытается не просто подтвердить своё участие, - передаёт RT. «У меня такое впечатление, что он хочет кому-то напомнить, чтобы, не дай бог, его не забыли», — цитирует политика «112 Украина». Медведчук отметил, что сейчас неизвестно, есть ли какие-то обязательства между украинским бизнесменом Игорем Коломойским и новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Были версии, что Коломойский поддерживает Зеленского.