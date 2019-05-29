Эксперт рассказал, что произойдет в случае провокации Украины против Крымского моста

Военный эксперт Александр Артамонов оценил угрозы Крымскому мосту со стороны Украины. По его мнению, существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев осуществит провокацию против моста.

Артамонов подчеркнул, что речь идет о провокации с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США, сообщается в еженедельнике "Звезда"

Эксперт напомнил, что Крымский мост постоянно охраняют ЗРК "Панцирь", "Тор" и "Бук-М2", кроме того ЗРС С-400 защищают конструкцию с воздуха. Кроме того, строители предусмотрели возможность тарана и установили особые "палы" из железобетона.

Специалист выразил надежду на то, что украинским военнослужащим хватит благоразумия, чтобы не развязать войну.