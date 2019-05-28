В Испании удивлены вызовом посла в МИД РФ

В МИД Испании заявили, что они удивлены действиями Москвы на заявления исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля о том, что Россия - "старый враг". По их словам, Россия "чрезмерно отреагировала".

Испанского посла вызвали в МИД России

"Мы были удивлены, негативно, реакцией России. Мы считаем, что она "чрезмерно отреагировала", интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения. И это удивило нас, тем более, что об этом заявили публично", - передаёт сообщение МИД Испании РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Испании в Москве Вальдеррам Парех, чтобы разобраться в причине инцидента. В ведомстве уточнили, что ему было выражено "недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями". Отмечается, что в МИД заявили, что подобное поведение может разрушительно отразиться на взаимоотношении двух стран.